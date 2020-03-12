新股專輯：BPO供應商淘禮網向聯交所遞上市申請

中國業務流程外判服務(BPO)供應商淘禮網控股向聯交所遞交主板上市申請，RaffAello Capital為獨家保薦人。

BPO為將特殊業務流程外判予第三方服務提供商，該公司主要與銀行合作，提供信用卡分期相關銷售服務。透過其銷售渠道，向其信用卡持有人出售產品。

據初步招股文件，該公司去年全年收入5.52億元人民幣(下同)，按年上升33.13%。其中，信用卡分期相關銷售服務佔收入約67.8%。去年純利則按年升32.24%至7,169.3萬元。

公司直言，由於新冠肺炎爆發，今年2月3日至17日，公司提供信用卡分期相關銷售服務的所有外撥呼叫中心均暫停營運，期間公司無法向其所有分期BPO合作夥伴提供信用卡分期相關銷售服務，故今年首兩個月收入按年跌49.5%，淨利潤亦按年跌60.8%。

不過，於最後可行日期(即3月7日)，除銀行F位於中國湖北武漢的外撥呼叫中心，以及銀行C、銀行D位於上海的外撥呼叫中心因疫情而繼續暫停運營外，所有其他外撥呼叫中心實現復工。公司表示，疫情僅對其業務營運和財務狀況造成暫時及短期的潛在影響。

公司擬將所得淨額約70%用於建立位於中國安徽省宿松市的安徽中心；約12%用作招聘合共約3,520名電話銷售代表；約3%用強化現有設置架構的軟件及硬件；約5%用於潛在收購及或合併；約10%用於集團一般營運資金及一般企業用途。

此外，公司曾於2013年8月在內地新三板上市，並於2018年6月摘牌退市。

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