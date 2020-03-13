國泰今年恐蝕107億　大摩嗌減持

國泰股價周四(12日)顯著下跌，失守10元關口，亦跌穿10天移動平均線，最多曾挫5.3%，低見9.64元，全日收跌4.03%至9.77元，市值單日蒸發16.12億元。

大摩引述國泰管理層稱，公司的中國內地航線有90%運力暫停，並且由於網絡關係，未來影響或會擴大。國泰已在油價每桶65美元對沖了四成的預計耗油量，假如油價持續疲弱，對沖損失將帶來潛在下行壓力。

中信里昂亦指出，國泰客運收益疲弱，貨運業務壓力持續，而且燃油對沖亦很可能出現虧損，故估算今年淨虧損將達48億元。該行又認為，在目前國際間旅遊管制下，國泰客運量和回報將要延遲到第四季才會回復，將目標價由12.6元削至12.3元，投資評級維持「買入」。

富瑞則稱，新冠肺炎確診個案在歐美增加，將令長途客運大受壓力，國泰已將2、3、4月的運力分別削減30%、65%、65%，料今年上半年客運收益和運載量分別按年下跌5%和40%。

該行指出，國泰管理層對貨運業務前景審慎樂觀，但同時認為貨運收益於最近回復的勢頭恐怕難以持續，故削國泰目標價近1%至12元，投資評級維持「買入」。

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