太古盈利挫逾六成　預警中期見紅

太古公司的分部業績方面，航空部門於去年溢利按年倒退近13%至15.5億元。同期港機集團溢利挫近17%至8.25億元。主席施銘倫在業績會上預期，今年會因為國泰及其他航空公司減少航機班次，將會影響港機的維修業務。

海洋服務部門去年錄經常性虧損13.47億元，按年擴大約兩成。施氏表示，離岸業務市道仍然艱難，離岸支援船供應過剩，繼續對船隻租金構成壓力。他亦指，暫時未知油價會跌多深和跌多久，難言其對業務的影響。

太地在業績報告展望中表示，鑑於前景不明朗，香港辦公樓租戶延遲作出租賃承諾。在廣州及北京，由於中心商業區有新樓面供應及需求疲弱，預期今年辦公樓空置率將會上升及租金受壓。此外，新冠肺炎疫情對公司在中港兩地零售投資物業及酒店業務帶來不利影響，預計今年的零售物業及服務式住宅租金收入將會下降。

花旗發表報告指出，太地扣除出售太古城中心第三和四座等特殊收益後，基礎盈利僅按年增長1%至76.33億元，低於該行預期的79.19億元。該行又指，太地全年收入按年跌3%，主要因為物業銷售下跌，以及零售商場租金和酒店收益減少所致。公司去年物業買賣和酒店的股東應佔虧損分別約1,800萬元和7,000萬元。

太古公司和太地股價周四(12日)分別收跌4.14%和3.9%，收報62.5元和22.15元。證券分析員譚朗蔚表示，太古系業績只能反映去年情況，然而今年因疫情關係，情況將會更加嚴峻。兩間公司股價在過去半年大致橫行之後穿底，走勢疲弱，投資者實在不宜「撈底博反彈」。

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