利福國際評級展望降至「負面」

穆迪預料，利福國際今年收入及EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)將會倒退，原因是其業務本來就高度倚賴非必需性的消費，新冠肺炎疫情會令訪港旅客人數持續低迷，並打擊本地消費意欲。

穆迪又估算，利福國際經調整的淨債務對EBITDA比率去年已升至3.6倍，今年恐再跳升至4.4倍。若利福國際經營沒有好轉、流動性轉弱或財政狀況惡化，其信貸評級將被降低，而反映評級有被下調壓力的指標包括上述比率持續高於3.5倍。

事實上，利福國際去年營業額倒退18.7%；撇除公平值變動後的營業溢利則倒退18.2%。

券商中信里昂日前將利福國際目標價狠劈26.75%至5.86元，較周四收市價還有約11%下跌空間，評級降至「沽售」。該行指，利福國際的生意繼續承受前所未見的壓力，預計其淨債務對EBITDA比重今年會超過5倍，成消費行業中最高。若盈利和現金流進一步倒退，恐對再融資成本構成長期壓力。

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