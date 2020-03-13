利福國際評級展望降至「負面」
2020年03月13日 00:03
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利福國際主席劉鑾鴻。
國際信貸評級機構穆迪公布，將劉鑾鴻(細劉)擔任主席的利福國際(01212)評級展望由「穩定」降至「負面」，主要是去年下半年本港社會轉趨動盪後，新冠肺炎疫情接踵殺到，預期該公司今年經營表現難以扭轉頹勢。
穆迪預料，利福國際今年收入及EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)將會倒退，原因是其業務本來就高度倚賴非必需性的消費，新冠肺炎疫情會令訪港旅客人數持續低迷，並打擊本地消費意欲。
穆迪又估算，利福國際經調整的淨債務對EBITDA比率去年已升至3.6倍，今年恐再跳升至4.4倍。若利福國際經營沒有好轉、流動性轉弱或財政狀況惡化，其信貸評級將被降低，而反映評級有被下調壓力的指標包括上述比率持續高於3.5倍。
事實上，利福國際去年營業額倒退18.7%；撇除公平值變動後的營業溢利則倒退18.2%。
券商中信里昂日前將利福國際目標價狠劈26.75%至5.86元，較周四收市價還有約11%下跌空間，評級降至「沽售」。該行指，利福國際的生意繼續承受前所未見的壓力，預計其淨債務對EBITDA比重今年會超過5倍，成消費行業中最高。若盈利和現金流進一步倒退，恐對再融資成本構成長期壓力。
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