東方日報B1：熊市全球大流行　道指曾冧2197點

世界衞生組織周三正式宣布新冠肺炎疫情為全球大流行，美股道指收市狂瀉1,464點，並由上月高位調整20%，2009年來首次步入技術性熊市。惟市場恐慌未見消退，道指周四早段再冧2,197點破天荒，低見21,355點，超越周一的2,158點跌幅，目前全球至少30個股市相繼「見熊」，MSCI所有國家指數周四亦陷入熊市。

美國總統特朗普於香港時間周四早上意外宣布向歐洲實施入境限制，加上刺激經濟方案未見詳情，令市場甚為失望，標指期貨應聲急挫，一度跌停。標指現貨周四開市後大挫210點或7.69%，本周第二度觸發停市機制，至2,530點並陷入熊市，納指瀉672點，至7,279點。各股份中，波音公司股價周三冧18.5%，創七四年以來最劣後，周四再跌17.73%，至155.55美元。

環球其他股市方面，歐股周四繼續全線受壓，英、法及德國股市分別跌最多9.68%、11.35%及10.83%。歐洲疫情最嚴峻的意大利，股市再跌10.96%，自高位冧逾30%，而受油價大冧雙重打擊的沙特阿拉伯、杜拜及俄羅斯，股市亦均自高位瀉超過三成。巴西股市亦暴跌15%，一日內兩度跌停板。

亞太區股市跟隨外圍插水，除港股恒生指數插近千點外，泰國股市冧最多12.36%，為○六年來最傷，澳洲股市收市插7.36%，是2008年來最慘，印尼股市一度跌停板。日本日經指數進一步失守萬九點關口，收市挫4.41%至18,559點，東證指數跌至2016年11月以來新低。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數(VIX)周三升至53點，是2009年首次一周內兩度於50點之上收市。安聯首席經濟顧問埃利安警告，長線投資者入市要小心，因出現了更多市場和流動性壓力的迹象，之前只在信貸市場方面。

惟花旗舵手高沛德周三與華爾街大行高層見特朗普後呼籲市場冷靜，形容現時銀行和金融體系穩健，並會提供援助。

美股牛市自2009年開始，成功避過歐債危機、美國AAA信評級遭下調，以及股市閃崩事件。雖然標指曾在2011及2018年從高位調整19%，但仍累漲逾1.35倍，拋離MSCI所有國家世界指數的60%升幅，期內新興市場股市更跌2%。據道瓊斯市場數據顯示，當美股陷入熊市，標指平均要由高位調整36%，並歷時7個月，倘今次跟隨往績，意味標指大概在9月跌至2,200點水平見底。

高盛在周三冧市前，率先宣稱美股長達11年的牛市「玩完」，料標指將跌至最低2,450點，即較周三收市再跌逾一成，主要反映企業盈利預期下降。瑞信現時估計，標指企業第二、三季盈利將倒退8%及2.1%，但到第四季將反彈10.1%。

美國前財長薩默斯認為，今次疫情威脅公共健康和環球經濟，是本世紀迄今的最大危機，其餘三次危機是「九一一」恐襲、颶風卡特里娜，以及2008年金融海嘯。他形容現時情況是金融海嘯前奏的「貝爾斯登時刻」，情況可能再惡化，歡迎央行採取行動，但促請掌管財政的當局要落重藥刺激經濟，放棄開支過度的長期憂慮。

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