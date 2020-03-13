林建岳旗下寰亞　半年虧損4184萬

期內，寰亞傳媒傳媒及娛樂分部錄得營業額按年倒退12.17%至僅8,454.1萬元，以及溢利按年倒退66.76%至僅230.5萬元；電影及電視節目分部則錄得營業額按年倒退63.46%至僅7,148.4萬元，以及虧損1,857.3萬元。

若按地區劃分，中國內地及香港的營業額分別按年倒退62.41%及16.94%，至僅7,620.8萬元及4,500.4萬元。

另方面，該公司期內又錄得市場推廣開支按年大增57.35%至約2,419.3萬元；行政開支按年上升4.5%至約7,433.7萬元；其他營運開支則按年大增1.26倍至約704.5萬元，當中主要包括人民幣貶值而產生之匯兌虧損。

業績通告又顯示，如果單計截至今年1月31日止的三個月，寰亞傳媒亦錄得營業額按年倒退21.94%至僅5,038.9萬元，以及虧損3,020萬元。期內該公司的發行佣金收入、版權費收入以及銷售電影及電視節目產品及電影及電視節目版權之客戶合約收益，按年勁瀉91.57%至僅316.9萬元。

寰亞傳媒直言，新冠肺炎爆發進一步削弱中國及本地市場在娛樂方面之消費。

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