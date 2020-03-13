【石油大戰】俄羅斯追加油產　布油急瀉8%

沙特和俄羅斯兩大產油國繼續打「石油價格戰」，國際油價周四(12日)跌勢未止。據報俄羅斯擬增加油產，消息拖累紐約期油跌幅擴至逾6%，報每桶31美元。

布蘭特期油現報每桶32.76美元，跌8.5%。

外媒報道，俄羅斯天然氣工業石油公司行政總裁表示，將於4月1日起提高產量，指公司能夠在1個月內，將每日產量提升4萬至5萬桶，並強調沒有將石油出口到歐洲的限制。

另有報道引述消息人士稱，沙特阿拉伯旗下國家石油公司沙特阿美，正加大努力將自己廉價的石油向歐洲的煉油廠進行推銷，希望搶佔俄羅斯的市場份額。

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