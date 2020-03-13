【史上最熊】歐股狂冧逾一成破紀錄 渣打倫敦股價挫11%

歐洲央行拒絕「跟隊」減息，讓市場大失所望，加上美國宣布限制歐洲旅客入境，歐洲股市周四(12日)遭受雙重打擊，泛歐Stoxx 600指數收報294點，跌38點或11.48%，為史上最大單日跌幅。

德法兩地股市亦創史上最大單日跌幅，其中，德國DAX指數收報9,161點，跌1,277點或12.24%；法國CAC指數收報4,044點，跌565點或12.28%。

雖然英倫銀行本周宣布緊急劈息0.5厘「救市」，但當地股市周四亦難逃跌勢。英國富時100指數收報5,237點，跌639點或10.87%。

銀行股慘遭洗倉，德意志銀行全日急瀉18.44%；法國巴黎銀行、法國興業銀行分別收市下挫13.07%和17.14%。

滙豐控股於倫敦股價跌8.42%，收報444.6便士，折合約43.55港元，即較港收市價(46.65港元)再低6.64%。

渣打集團倫敦股價跌11.38%，收報418.2便士，折合約40.96港元，即較港收市價(46.5港元)再低11.91%。

個股方面，瑞士旅遊零售商Dufry警告新冠肺炎疫情將影響業績表現，股價全日跌41.21%。國際油價下挫，拖累油股Tullow Oil收挫31.26%。英國零售商WH Smith亦警告肺炎疫情將影響銷售表現，股價收挫21.05% 。

面對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，歐洲央行議息後意外未有減息，但擴大量化寬鬆(QE)，於2020年底前加碼購買1,200億歐元資產，及推出新一輪長期再融資操作(LTRO)，為銀行提供低息貸款。與此同時，該行允許降低銀行資本充足比率。

歐央行行長拉加德在記者會上表示，疫症對經濟構成重大下行風險，指該行準備好必要時調整所有政策工具，又提到症疫擴散將影響增長前景和引發市場波動，呼籲各國政府採取及時行動，有需要以大膽及具協調的財政措施加以應對。

該行並公布最新經濟預測，將區內今年增長預測由1.1%削至0.8%，明年增長由1.4%下調至1.3%，2022年增長維持1.4%；通脹預測則維持不變。

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