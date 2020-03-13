聯儲局緊急「泵水」5000億美元　美股跌幅迅速收窄

美國聯儲局宣布緊急向銀行體系泵水5,000億美元，美股跌幅迅速收窄。道指最新報22,581點，跌971點或4.1%，此前最多曾跌2,255點。標指最新報2,582點，跌幅收窄至160點或5.8%；納指最新報7,492點，跌460點或5.7%。

道指於周三正式步入技術性熊市(即自高位回落逾兩成)，主要受累於新冠肺炎疫情擴大及國際油價暴跌，「股神」巴菲特形容這兩大利淡因素「左右夾擊」股市，是他活着89年以來首次經歷到。

著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，全球經濟將陷入衰退，而且恐面臨「經濟急劇停擺」，坦言這可能導致日後無法重拾經濟活動。他預期美股要跌30%才見底。

事實上，美股牛市自2009年開始，標指累漲逾1.35倍，拋離MSCI所有國家世界指數的60%升幅，期內新興市場股市更跌2%。據道瓊斯市場數據顯示，當美股陷入熊市，標指平均要由高位調整36%，並歷時7個月，倘今次跟隨往績，意味標指大概在9月跌至2,200點水平見底。

－－－－－－