紐約期金收市急挫3% 恐慌情緒蔓延到黃金市場
2020年03月13日 01:53
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(Getty Images圖片)
投資者對新冠肺炎疫情感到憂慮，黃金交易市場有套現賣盤，拖累國際金價周四(12日)受挫。紐約期金收報每安士1,590.3美元，跌52美元或3.2%，連跌3日，並創自2月28日以來收市新低。
Kitco高級分析師Jim Wyckoff表示，由於環球金融市場恐慌情緒高漲，更多投資者選擇退出交易。這意味到，市場恐慌情緒已經蔓延到傳統的避險資產市場。
美匯指數97.31，升0.83%。
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