紐約期金收市急挫3%　恐慌情緒蔓延到黃金市場

投資者對新冠肺炎疫情感到憂慮，黃金交易市場有套現賣盤，拖累國際金價周四(12日)受挫。紐約期金收報每安士1,590.3美元，跌52美元或3.2%，連跌3日，並創自2月28日以來收市新低。

Kitco高級分析師Jim Wyckoff表示，由於環球金融市場恐慌情緒高漲，更多投資者選擇退出交易。這意味到，市場恐慌情緒已經蔓延到傳統的避險資產市場。

美匯指數97.31，升0.83%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626