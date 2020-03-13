港股夜期收報22875點　跌1200點

即月恒生指數夜期收報22,875點，跌1,200點，低水1,434點，成交65,612張，盤中最低見22,872點，跌幅5%，觸發交易限制。

港交所的證券及衍生產品市場採取「市場波動調節機制」。在此機制下，若個別產品的價格相對5分鐘前的最後交易價變動幅度超過10%(期貨為5%)，市調機制會被觸發；5分鐘的冷靜期將啟動，令交易限於指定價格限制範圍內進行；正常交易將於其後重啟。

該機制並非停牌，在冷靜期內，有關證券或期貨仍可在指定價格限制範圍中進行買賣。

即月H股指數夜期收報9,186點，跌458點，低水540點，成交67,097張。

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