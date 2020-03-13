港股ADR收挫1056點　騰訊跌穿340元關

美股創自1987年股災以來最大單日跌幅，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23,252點，跌1,056點或4.55%。

大型藍籌全線下挫，滙豐控股收報44.41元，較港收市跌2.24元；騰訊控股收報339.72元，較港收市跌23.88元。

內銀股偏軟，建設銀行收報6.12元，較港收市跌0.21元；工商銀行收報5元，較港收市跌0.25元。

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