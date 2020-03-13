美股陷熊市　預示衰退可能性達80%

美股標指於周四(12日)自高位累跌逾兩成，陷入技術性熊市，根據往績，這預示經濟出現衰退可能性達80%。

外媒報道，在過去的93年中，標指數共有13次下跌20%從而進入熊市。其中只有兩次，美國經濟在一年內並沒有陷入衰退：1987年和1966年。而在這期間的14次經濟衰退中，只有3次股市沒有出現熊市。

First American Trust首席投資主管Jerry Braakman表示，「這就是人們必須面對的現實... 我們身處未知領域，情況可能會變得更糟。當政府採取行動時，人們會考慮發生重大金融危機的情況。人們感到恐慌。」

摩根大通分析師John Normand表示，根據金融市場各類資產所消化的預期，市場認為發生衰退的可能性高達80%，這是有史以來美國尚未真正陷入衰退情形下的最高紀錄。

Leuthold Group首席投資主管Doug Ramsey認為，股市下跌不僅反映了可怕的經濟增長前景，而且有可能損害美國人的信心和消費支出。他的公司上周減少了股票風險敞口。

他在給客戶的一份報告中寫道：「許多月以來，我們一直認為，即使是8%至10%的適度市場回落，也可能破壞脆弱的消費者和企業信心，最終使經濟陷入衰退。目前的這波跌勢很有可能證明是對有史以來最長經濟擴張期的最後致命一擊。」

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