【黑色星期五】道期開市偏軟 港股黑期曾低水逾2000點
2020年03月13日 06:35
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環球金融市場近日急劇震盪，「黑色星期五」(13日)在亞洲時段揭開序幕。道指期貨開市隨即受壓，一度跌逾1%，其後表現反覆，現報20,859點，跌59點。
港股外圍受挫，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報22,463點，跌1,785點，最低見22,199點，較恒指周四收市低水2,110點。
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