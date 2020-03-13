集團溢利顯著增加因素包括：(1)MicroDental集團虧轉盈，主因集團持續整合及實施專注於推廣高價值產品及逐步淘汰低價值產品的策略所帶來之直接結果；(2)集團於2019年財年毛利率整體改善；及(3)集團於2018年1月將銀行貸款再融資後，於2019年財年並無產生資本化利息及費用的一次性撇銷以及相關匯兌虧損。

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