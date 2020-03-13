現代牙科發盈喜
2020年03月13日 07:09
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現代牙科(03600)公布，預期截至2019年12月31日止年度(「2019年財政年度」)的股東應佔溢利將介乎1.55億至1.65億港元，較2018年財政年度純利約8,300萬元，按年增加約87%至99%；而於2019年財政年度除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則介乎3.8億至4億元，相較2018年財政年度除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約2.65億元，按年增約43%至51%。
集團溢利顯著增加因素包括：(1)MicroDental集團虧轉盈，主因集團持續整合及實施專注於推廣高價值產品及逐步淘汰低價值產品的策略所帶來之直接結果；(2)集團於2019年財年毛利率整體改善；及(3)集團於2018年1月將銀行貸款再融資後，於2019年財年並無產生資本化利息及費用的一次性撇銷以及相關匯兌虧損。
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