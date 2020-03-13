【專家點評】古勝：中華煤氣係逆市奇葩？

呢次真係好嘅唔靈、醜嘅靈，老古一直覺得新冠肺炎冇咁易完！今次的確禍延全球，就算香港可以做到零社區爆發，但全球有100幾個國家有瘟疫，隨時「出口轉內銷」，唔通香港可以封晒全世界？至於恒指尋日跌到24,309點，距離技術性熊市關口24,224點只係一步之遙，其後夜期已應聲失守，故大家要做最壞嘅打算、最佳嘅準備。

煤氣過去多年派息穩定，雖然往績股息率僅2厘，算不上吸引，不過公司長期十送一紅股，所以仍算有利可圖。加上集團將喺下星期四(19日)公布全年業績，缸邊友不妨留意一下業績再行決定。

走勢方面，煤氣去年7月至8月以圓頂向下，跌至12月初先喺14.54元見底，之後大致喺15蚊附近上落整固。而據以往走勢，煤氣喺全年業績前後往往會有一波升勢，就睇今年有冇例外。短線主要阻力位在16元，向下跌穿14元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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