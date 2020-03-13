卓越教育料全年多賺至少30%　股價照跌7%

董事會認為，有關增加主因(1)整體招生人次、輔導課時及 每小時收費增加，令收益增加；(2)2019年下半年收益增幅高於上半年，對全年業績有較強的拉動作用。

該股股價周五(13日)最多下跌7%，至3.5港元暫時低位。

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