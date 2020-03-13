卓越教育料全年多賺至少30% 股價照跌7%
2020年03月13日 07:25
東網電視更多新聞短片
卓越教育集團(03978)公布，截至2019年12月31日止年度之未經審核的綜合管理帳目，倘不計及下列事項的影響：以 權益結算的股份薪酬成本；而以上並非直接歸因於集團的營運表現，預期集團的經調整純利(非通用會計準則)將較2018年度增加不少於30%。
董事會認為，有關增加主因(1)整體招生人次、輔導課時及 每小時收費增加，令收益增加；(2)2019年下半年收益增幅高於上半年，對全年業績有較強的拉動作用。
該股股價周五(13日)最多下跌7%，至3.5港元暫時低位。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！