萬科確定5年及7年期公司債票面利率
2020年03月13日 07:30
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萬科企業(02202)公布，面向合格投資者公開發行的2020年公司債券(第一期)票面利率，已確定品種一(5年期)及品種二(7年期)的票面利率分別為3.02厘及3.42厘。
是次發行規模不超過25億元人民幣。
該股股價於周五(13日)一度下跌9.8%，暫低見26.6港元。
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