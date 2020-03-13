【市前重點睇】歐美股市大冧　港股外圍跟瀉

美匯指數曾升破98水平；離岸人民幣(CNH)低見7.032；港匯企7.77；美元兌日圓徘徊於104.64；歐元報1.1185；英鎊見1.2569。金價曾升至1,585美元。布油跌至33.22美元；紐油再失31美元關。道指期貨挫逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指仍大瀉逾1,800點。

●標指開市早段即跌7%，觸發「停市機制」，為一周內第二次，收報2,480點，跌260點或9.51%；納指收報7,201點，跌750點或9.43%。標指和納指均陷入技術性熊市。

●日經225指數期貨挫逾8%。

●聯儲局周四會進行總值5,000億美元的3個月期回購操作，即變相向銀行體系泵水5,000億美元，連同之前已實施及後續政策，合共會為市場注入1.5萬億美元。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23,252點，跌1,056點或4.55%。

●即月恒生指數夜期收報22,875點，跌1,200點，低水1,434點，成交65,612張，盤中最低見22,872點，跌幅5%，觸發交易限制。

●美國10年期國債孳息率跌6.53點子，報0.8042厘。

●德法兩地股市亦創史上最大單日跌幅，其中，德國DAX指數收報9,161點，跌1,277點或12.24%；法國CAC指數收報4,044點，跌565點或12.28%。英國富時100指數收報5,237點，跌639點或10.87%。

●秘鲁央行維持利率在2.25厘不變。

●新盤動向：OCEAN MARINI今午截票，料累錄四千登記。

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