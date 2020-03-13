【市前重點睇】歐美股市大冧 港股外圍跟瀉
2020年03月13日 07:43
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美匯指數曾升破98水平；離岸人民幣(CNH)低見7.032；港匯企7.77；美元兌日圓徘徊於104.64；歐元報1.1185；英鎊見1.2569。金價曾升至1,585美元。布油跌至33.22美元；紐油再失31美元關。道指期貨挫逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指仍大瀉逾1,800點。
●道指收報21,200點，跌2,352點或9.99%，創自1987年10月19日股災(道指單日暴瀉22.6%)以來最大單日跌幅；以點數計則是有史以來最大跌幅。https://bit.ly/3aNBCKT
●標指開市早段即跌7%，觸發「停市機制」，為一周內第二次，收報2,480點，跌260點或9.51%；納指收報7,201點，跌750點或9.43%。標指和納指均陷入技術性熊市。
●【黑色星期五】道期開市偏軟，港股黑期曾低水逾2,000點。https://bit.ly/39Yr8bi
●日經225指數期貨挫逾8%。
●美股陷熊市，預示衰退可能性達80%。https://bit.ly/2wQqwWH
●聯儲局周四會進行總值5,000億美元的3個月期回購操作，即變相向銀行體系泵水5,000億美元，連同之前已實施及後續政策，合共會為市場注入1.5萬億美元。
●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23,252點，跌1,056點或4.55%。
●港股夜期收報22,875點，跌1,200點。https://bit.ly/2IGy6Wq
●即月恒生指數夜期收報22,875點，跌1,200點，低水1,434點，成交65,612張，盤中最低見22,872點，跌幅5%，觸發交易限制。
●紐約期油收報每桶31.5美元，跌1.48美元或4.49%；布蘭特期油收報每桶33.22美元，跌2.57美元或7.18%。https://bit.ly/3cV2L0g
●紐約期金收報每安士1,590.3美元，跌52美元或3.2%，連跌3日，並創自2月28日以來收市新低。https://bit.ly/2xqZiWT
●美國10年期國債孳息率跌6.53點子，報0.8042厘。
●泛歐Stoxx 600指數收報294點，跌38點或11.48%，為史上最大單日跌幅。https://bit.ly/38NS24i
●德法兩地股市亦創史上最大單日跌幅，其中，德國DAX指數收報9,161點，跌1,277點或12.24%；法國CAC指數收報4,044點，跌565點或12.28%。英國富時100指數收報5,237點，跌639點或10.87%。
●面對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，歐洲央行議息後意外未有減息，但擴大量化寬鬆(QE)，於2020年底前加碼購買1,200億歐元資產，及推出新一輪長期再融資操作(LTRO)，為銀行提供低息貸款。https://bit.ly/39ME43X
●歐央行行長拉加德在記者會上表示，疫症對經濟構成重大下行風險，通脹未來數月或顯著下跌，該行準備好必要時調整所有政策工具。https://bit.ly/3cTo8yR
●秘鲁央行維持利率在2.25厘不變。
●國泰今年恐蝕107億，大摩嗌減持。https://bit.ly/2TZgSZW
●太古盈利挫逾六成，預警中期見紅。https://bit.ly/39LPJQR
●利福國際評級展望降至「負面」。https://bit.ly/2TK3XvK
●林建岳旗下寰亞，半年虧損4184萬。https://bit.ly/2wV0YaN
●新盤動向：OCEAN MARINI今午截票，料累錄四千登記。
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