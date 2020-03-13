【股市估市】陳樂怡：保值需求大 低吸黃金ETF

世界衞生組織正式宣布，新冠肺炎疫情定性為全球大流行，加劇投資者對環球經濟前景的憂慮。環球央行接連減息，但市場早已預期，加上減息未能阻止經濟放緩，因此對股市未見提振作用。

投資者轉而注視各國財政刺激政策，以實質支持經濟。雖然美國總統特朗普表明將動用一切資源應對，但目前尚未有財政政策細節公布，令到投資者失望。美股持續遭拋售，由歷史高位勁挫逾兩成，標指未來12個月預測市盈率約16倍，已回落至歷史平均水平，估值溢價明顯收窄。

另外，股票市場大幅波動，投資情緒仍然不穩，投資者可趁金價回軟，吸納黃金ETF，作中線部署。事實上，根據世界黃金協會資料顯示，截至三月六日，黃金ETF流入金額已達到165.3億美元，已達到去年全年流入金額487.7億美元的逾三分一，黃金ETF的流入對金價有支持。而且環球央行展開減息潮，加大黃金保值需求，金價前景向好。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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