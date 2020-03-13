【股市估市】陳樂怡：保值需求大 低吸黃金ETF
2020年03月13日 07:45
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世界衞生組織正式宣布，新冠肺炎疫情定性為全球大流行，加劇投資者對環球經濟前景的憂慮。環球央行接連減息，但市場早已預期，加上減息未能阻止經濟放緩，因此對股市未見提振作用。
投資者轉而注視各國財政刺激政策，以實質支持經濟。雖然美國總統特朗普表明將動用一切資源應對，但目前尚未有財政政策細節公布，令到投資者失望。美股持續遭拋售，由歷史高位勁挫逾兩成，標指未來12個月預測市盈率約16倍，已回落至歷史平均水平，估值溢價明顯收窄。
另方面，港股以中資股佔比較重，中資股受惠於中國疫情回穩，以及貨幣、財政政策雙管齊下，因此維持看好中資股跑贏大市，利好港股前景。港股近期跟隨外圍大幅下挫，恒指未來12個月預測市盈率不足10倍，估值不高，料會吸引資金回流。其中，建議投資者趁目前調整買入龍頭科技股。其中，外電引述阿里巴巴(09988)發言人指，集團旗下的快遞和外賣業務已經恢復到新冠肺炎爆發前的人員配置水平，菜鳥受疫情影響數周後已回復運作，而外賣業務「餓了麼」及生活用品「盒馬」亦回復全面營運。預計阿里就疫情方面的負面影響將會逐步消化，主要業務正步向復甦。
另外，股票市場大幅波動，投資情緒仍然不穩，投資者可趁金價回軟，吸納黃金ETF，作中線部署。事實上，根據世界黃金協會資料顯示，截至三月六日，黃金ETF流入金額已達到165.3億美元，已達到去年全年流入金額487.7億美元的逾三分一，黃金ETF的流入對金價有支持。而且環球央行展開減息潮，加大黃金保值需求，金價前景向好。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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