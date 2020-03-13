加拿大擴大債券回購計劃　提高流動性

外媒報道，加拿大央行宣布新的提高流動性措施，將擴大其債券回購計劃和定期回購操作，以支持金融市場的運作。

該行在一份聲明中表示，將把加拿大政府債券的購買頻率從每兩周一次提高至每周一次，並把品種擴大至包括6個月和12個月操作，以此來「積極地」支持銀行間融資市場。央行指出，繼續密切關注全球市場的發展，並依然致力於提供所需的流動性以支持加拿大金融體系的運轉。該行10年來未進行過一年期回購，將於3月17日開始進行70億加元的購買。

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