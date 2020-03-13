【股民熱話】把握低息環境　趕緊去做呢三件事！

如無意外，最快下星期美國聯邦基金利率將會歸零。不過，利率變零並非終點，還可以負利率，這是近年美國總統特朗普所主張的，可能好快實現。在這個利率環境下，投資者有三件事可以做。

第一，計算一下自己手上的現金。在極度低息的環境之下，現金的回報率幾乎係零。除了保留足夠的流動現金以應付日常生活所需，又或備留額外流動資金以防經濟不景一旦失業失去收入一段時間的生活開支外，其他的就盡量評估一下將來的資金或外匯需求，以尋求定息工具鎖定回報。

第二，認真去買啲黃金傍身。到底今次疫情對全球經濟打擊有多大，目前仍難以預估，但總的方向是，負面影響比預期要大，只是嚴重到甚麼程度而已。本來，全球經濟都係偏弱，如今加上一「疫」就弱上加弱。雖然各大央行不怠慢，減息放水救市，但相信經濟難以在短期內復常，而逆境之中，更容易出現地緣政治不穩。近周的油價大幅波動，就係一個好例子。所以穩陣起見，在個人投資組合中，增持一點黃金在手，這是亂世指定動作，實在有必要認真落實行事。

第三，保留一小部分資金進行風險投資。事關即使正在步入經濟衰退，金融市場大幅動盪，但所謂「吊頸都要抖抖氣」，總有反彈的時候，尤其是各大央行積極減息放水之下，股市不乏流動性，只在於反彈浪的幅度和時間而已。保留一小部分資金捕捉這類波浪操作的機會，是低息環境下爭取較佳回報的途徑。當然，回報往往與風險相秤，故必須限制在可承擔的範圍水平，只要有耐性，眼光準，可能一個月僅一次行動就夠。但就切忌瞓身兼頻頻炒出炒入，好易失方向甚至沒頂。

東網財經專欄作者 帥哥

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