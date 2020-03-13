【黑色星期五】日韓澳股齊冧7%至8%

歐美股市暴瀉，亞洲主要股市跟隨外圍跌勢，日本日經225指數期貨一度大挫8.4%；日經225指數開市即挫超過2%，報18,183點，其後跌幅火速擴大至7%；東証指數跌幅亦一度挫逾5%。

韓國首爾綜合指數急挫逾8%，暫低見1,684點，跌穿1,700點，為2011年以來首次。KOSDAQ指數下跌超過8%後，觸發熔斷機制，交易暫停。

澳股股市亦一度下挫逾410點或7.6%，暫低見4,960點，失5,000點。

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