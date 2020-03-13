【專家視野】麥嘉嘉：公用及電訊股抗逆力強

世界衞生組織(WHO)宣布將新冠肺炎疫情列為全球大流行瘟疫，加上歐洲及中東地區確診數字急速增加，意味着疫情所產生的經濟損害只是剛剛開始。在疫情憂慮加深下，加上市場對美國政府推出的重大救市措施存疑，美股由歷史高位已累計下跌約20%，技術上進入熊市。

為應對疫情對經濟的衝擊，各主要央行已相繼減息，在美國及加拿大之後，英倫銀行亦緊急宣布減息0.5厘，利率由0.75厘，下調至0.25厘，同時向市場釋放合共約3,000億英鎊的信貸資金。在美英率先帶頭減息下，預料其他央行亦將跟隨。

由於市場難以預測新冠肺炎疫情的進展，加深市場不確定性憂慮。在恐慌情緒主導下資金持續流入無風險資產，進一步推低美國國債息率。反映美國國債價格的彭博指數，年初至今已升約7%，在預期息率繼續下跌的情況之下，現時美國國債收益率已顯得相對不吸引。

另方面，由沙特阿拉伯挑起的石油價格戰拖累美國高息收益債券價格急跌，反映美國企業高收益債券價格的彭博指數由高位急跌7.2%，平均收益率亦抽升至約6.4%，與亞洲高收益債券平均收益率幾乎看齊，兩者息差已收窄至約15個點子。在現時市場風險日益增加之下，美國高收益債券面對的價格風險仍高。

低息環境持續加上市場波動，投資者可考慮加入對經濟周期敏感度較低，並擁有穩定派息能力的高息股組合。現時港股及A股估值相對吸引，恒指及滬綜指的今年預測市盈率分別只有9.5倍及10.7倍。

事實上，環球央行減息潮，在低息環境下，高息股受資金青睞。行業方面，由於美國減息預期將進一步壓低本地銀行息差，而內地銀行除面對息差收窄壓力，同時亦面對壞帳風險增加。因此，其面對的價格風險較高，銀行股若作為高息股組合的一部分則較遜色。

公用及電訊板塊則於不確定因素濃罩下業務相對穩定，加上充足的現金流為其提供穩定派息步伐。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)

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