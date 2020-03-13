【即市分析】工商銀行獲北水追捧
2020年03月13日 09:10
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(中新社圖片)
東網財經專欄作者司慕渢：近月北水狂掃內銀股，工商銀行(01398)是主要的入貨目標，究竟是否有春江鴨水暖先知，相信好快有答案！
走勢上，工商銀行昨日(周四)股價收報5.25元，跌至去年10月初及2月初的支持位，建議可待5.2元小注上車，短線先望5.6元，向下5元止蝕。
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