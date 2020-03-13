人民幣速遞：中間價續降至7.0033 兌每百港元重上9算
2020年03月13日 09:15
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0033，較上日大幅下調392點子，連跌4日。
離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0232，其後再跌至7.0521，最新報7.0453。每百港元兌90.6元人民幣。
亞洲市，美匯指數報97.62。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！