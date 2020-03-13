【黑色星期五】港股開市暴瀉1789點 陷入熊市
2020年03月13日 09:22
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美國對歐洲封關觸發全球恐慌情緒升溫，歐美股市大瀉一成，亞太區股市跟隨向下，日本及南韓股市暴瀉逾8%。港股開市亦挫1,789點，恒生指數報22,519點。國企指數跌719點，報9,006點。
重磅藍籌全線下瀉，騰訊及友邦保險開市跌7.6%及8.3%；滙豐控股挫近一成，報42港元。
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