【黑色星期五】A股三大指數瀉逾4%至5%

全球大冧市，港股開市即暴瀉逾7%或1,789點，陷入熊市，滬深股市全線下跌逾4%至5%，滬綜指大幅低開119點或4%，報2,804點；深成指低開558點或5.1%，至10,382點；創業板指數低開107點或5.2%，至1,937點，失2,000點，為2月7日以來首次。

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