新股專輯：煜盛文化曾潛水22%　燁星一度升5%

至於上市儀式，理應有2間公司2個鑼，但點解得返1個鑼？事關錄得超額認購1,947倍的物業管理燁星集團無咗影！

同日上市的煜盛文化管理層一樣嚟唔到香港，但仍無懼疫情，委託咗非執行董事黃偉德同Cinemetic Investment Limited執行董事楊洪鈞幫手敲鑼。主席劉牧都有錄咗段片同嘉賓say個hi，仲講明上市之後，會努力做好業務，回饋投資者。

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