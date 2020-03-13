新股專輯：煜盛文化曾潛水22% 燁星一度升5%
2020年03月13日 09:34
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煜盛文化執董黃偉德(右)及Cinemetic Investment Limited執董楊洪鈞。
今日(13日)黑色星期五有2隻新股首日掛牌，暫時出現一升一跌。其中綜藝節目製作商煜盛文化(01859)開市報2.26港元已為日中高位，其後一度跌至1.75元，較招股價2.26元低出逾22%；最新報2.01元，仍跌11%，暫時成交逾1.1億元。內地房地產物業管理公司燁星集團(01941)開市報1.47元，之後曾升至1.64元，高出招股價1.56元的5%，最新報1.55元，成交暫1.4億元。
至於上市儀式，理應有2間公司2個鑼，但點解得返1個鑼？事關錄得超額認購1,947倍的物業管理燁星集團無咗影！
據了解，香港交易所(00388)好貼心，知道受新冠肺炎疫情影響，交通受阻，導致上市公司管理層未能到港，容許有關公司申請延遲進行上市儀式。燁星就申請延期搞，至於幾時？就要問吓新冠肺炎了。
同日上市的煜盛文化管理層一樣嚟唔到香港，但仍無懼疫情，委託咗非執行董事黃偉德同Cinemetic Investment Limited執行董事楊洪鈞幫手敲鑼。主席劉牧都有錄咗段片同嘉賓say個hi，仲講明上市之後，會努力做好業務，回饋投資者。
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