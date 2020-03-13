【黑色星期五】沈大師籲冷靜　5G股可揸長線

港股於「黑色星期五」早間裂口低開1,789點，報22,519點，其後維持超過1,400點跌幅，藍籌股全線向下，暫時跌幅由3%至13%不等。

不過，訊匯證券行政總裁沈振盈認為，投資者現時應保持冷靜，因股市已出現恐慌性拋售，孖展斬倉亦加大跌勢，雖然未知斬倉幾時完結，但以基本面來看，股市跌至現水平，已大部分反映近期發生的不利因素。

因此，除非你是被強制斬倉，否則現時不是沽貨之時。另外，現在做淡倉的風險大過做好倉。當然，做好也要量力而為，而個別股份跌至現水平有吸納價值，但買入後需抱長線投資心態，例如5G相關股份。

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