【黑色星期五】阿里巴巴股價創上市以來新低
2020年03月13日 09:47
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(中新社圖片)
全球股市大冧，就連港美巨股--阿里巴巴(09988)亦難敵地心吸力，今早(13日)股價開市低見178.8港元，即市低位做177元，乃上市以來新低，現報177.8元，跌5.8%，成交已逾15億元。
該股於2019年11月26日在香港作第二上市，當時發行價為176元，且看今次跌浪股價會否「破發」！
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