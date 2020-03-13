【黑色星期五】目前是恐慌時買入的良機？基金教父話...

恒指周五(13日)早間一度大跌1,789點，低見22,519點。「股神」巴菲特的名言是「要在別人貪婪的時候恐懼，而在別人恐懼的時候貪婪」，目前是恐慌時買入的良機？

「基金教父」雷賢達認為：「現時投資者最好甚麼也不要做，因新冠肺炎疫情不止影響中港，而是影響全球，特別是美國剛開始爆發，至少要等多兩個月觀察疫情發展，才可消除部分影響投資市場的不明朗因素。」

他續指：「持有股票的投資者應否減持甚至清倉，他指要看個人情況，不能一概而論，但這兩個多月宜睇定啲先。」

他早前已預期股市有機會跌得較大家想像中多，而近年投資者在美股的升浪中賺了很多錢，孖展槓桿好大，現時開始拆倉，所以目前說何時股市見底是言之過早。

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