【收息唔夠蝕價】滙豐派息除淨後股價累挫24%　股民心碎…

滙豐控股派發股息0.21美元(折合約1.638港元)已於2月27日派息除淨，而其2月26日收市價為55.6元。若除淨前買入，收取1.638港元股息後，持有至今，以今日(13日)即市低位42元計，持股每股帳面已蝕11.8元，以一手400股計，每手輸4,720元，真係典型的收息唔夠蝕價！

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指出，其實滙豐在公布業績後持續偏軟，現時面對疫情在全球肆虐，引發環球股市出現災難式下跌，滙豐股價亦急挫。以現價計，其14日RSI已低見11，技術上是嚴重超賣，加上現價往績股息率有9厘，現水平可能有博反彈情況出現。

長線而言，股息率去到9厘，持貨確有一定吸引力，分注吸納，要有一定的持貨耐性和具備一定的財政實力，畢竟大市急跌過後，或有機會因應疫情進展而有反彈，暫時反彈阻力先睇大位50元關。但他補充，滙豐的企業盈利方面表現會比較差，並有可能影響未來的股息比率，故亦須注意相關的風險。

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