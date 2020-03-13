【專家點評】管泓姿：美股破記錄極速入熊　留意股神動向…

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿稱，受累美國禁止歐洲旅客入境及歐央行昨日(12日)晚意外不減息，市場恐慌情緒急升。有「恐慌指數」之稱的波動指數(VIX)飆近70，意味市場恐慌情緒極致。美股連番急跌，僅用20個交易日便步入「技術性熊市」(即自近期高位跌逾20%)，創1931年「大蕭條」以來最快入熊記錄。

這次因疫情及油價衝擊，導致的美股熊市可以歸類為事件驅動型，相較於2008年金融危機等結構性問題引發的熊市，事件驅動引發的股市修正跌幅相對溫和且持續時間較短，且之後收復跌幅所需的時間也較短。短期間在疫情未獲控制前，美股仍有進一步下行壓力。估計納斯達克100指數短期會下試6,780點支持位，此波底部會漸漸成型。

「股神」巴菲特看準美股長期向上趨勢，近日逢低大手筆炒底。考量美股短線跌幅已深，長線投資者不妨跟隨股神的腳步，採取定期定額策略，分批布局。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626