港股格局：姚浩然指暫難估底　優質股可續持有

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場繼續關注環球經濟疫情發展，加上美國總統特朗普就疫情發表的講話令人失望。雖然聯儲局緊急向市場注資，道指中段略為喘穩，但最後仍狂瀉逾2,300點以低位收市。整體市場氣氛偏向悲觀，環球央行未來或會繼續加大「放水」力度。

在倉位部署方面，如果「孖展」成數較高的話，就要及早減磅。由於股市累跌已多，投資者現時止蝕未必太着數，因為在恐慌情緒影響下，未來未必可再買到貨。雖然指數重返高位較困難，但在環球央行持續「放水」下，市場資金充裕，一旦疫情受控，股市或會急彈，優質股不妨繼續持有。

姚又指，外圍風高浪急，恒指已跌穿2018年底部約24,500點水平後，技術走勢偏弱，後市視乎若進一步下試22,000點或22,500點會否有支持，上方較大阻力在24,500點。他補充，就基本因素而言，港股現時估值偏低，下跌幅度不大，但由於現時跌市主要受外圍影響，或要歐美股市止跌回穩，港股底部才會出現。

環球爆發股災，市場出現恐慌拋售，向來被視為避險資產的黃金及虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)亦難幸免。姚認為，在環球股災連續爆發下，市場情緒恐慌持續，難言現時投資市場何處是樂土。策略上，在指數波動下，短線部署相對難，不妨留意業務能見度高、財務狀況穩健的公司，作長線部署。

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