【fb直播】直擊「黑色星期五」股災！
2020年03月13日 10:31
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環球股市災難式急跌，周四(12日)晚道指急瀉逾2300點，為1987年股災後最慘烈，港股今日(周五)承接跌勢，一開市跌1,789點，跌幅超過7%，報22,519點逾3年新低。當中滙豐控股(00005)低開一成，報42元；騰訊控股(00700)低開7.6%，報336元。恒指仲會下試咩位？市場恐慌程度有幾嚴重？係咪已出現不問價沽貨？相反有冇股民施展大無畏精神，低位撈貨？
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