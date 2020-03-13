日央行擬向市場注資　再進行5000億圓回購操作

新冠肺炎疫情日益惡化，投資者正在拋售亞洲和新興市場資產。繼美國聯儲局向銀行體系泵水5,000億美元後，日本央行周五(13日)表示，將通過回購操作購買5,000億日圓(約370億港元)的日本國債，向市場注入資金，以阻止短期融資利率上漲。此為該行本月第三次計劃以外的回購操作。

三井住友信託銀行駐東京的市場策略師Ayako Sera表示，在病毒威脅下，較長時期的經濟活動減弱，將有可能使公司和一些主權國家的流動性緊張。不過，病毒不是經濟或貨幣問題，這是一個科學問題。

日本央行一直在加強其流動性操作和資產購買。撇除周五的操作，央行截至周四已經五次單日交易所買賣基金(ETF)購買創下紀錄。

亞洲主要股市周五跟隨外圍跌勢，日本日經225指數新報16,834點，大跌9.3%；東證指數跌幅亦達8.5%。

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