【黑色星期五】一周死1900隻牛證！死剩約40隻

恒指周五早間曾急挫近1,800點，多隻股份重挫，令市場上再有631隻牛證因觸及收回價而被強制收回，總結全周暫時累計有1,951隻牛證和2隻熊證陣亡，稱得上是慘烈的一周。歷史上屠牛最多的三個交易日全在今周出現。

經過今周急跌，暫時市場上餘下的恒指牛證數目只餘下約40隻，較市場過往一般有400隻以上恒指牛證選擇大減逾90%，投資者要待下周才有更多牛證選擇。至於恒指熊證雖然有過千隻，但想以較貼現貨價的條款以獲取高槓桿，亦要待下周才逐步有得揀。

不過竟然有看好的恒指認購證(Call輪)不跌反升，總數約40隻，升幅甚至有三成、四成。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹解釋，不少恒指Call早間仍錄升幅，原因是受惠窩輪的引伸波幅升了相當多，個別在高峰期抽升10個波幅點，以其中一隻對引伸波幅敏感度有8%的窩輪為例，亦即帶動輪價大升80%，足以彌補恒指下跌帶來的跌幅，於是令該恒指Call不跌反升。

至於看跌的Put，輪價升幅自然更誇張，因同時看中方向以及波幅上升。她表示，引伸波幅抽升對已在低位買入窩輪的投資者有利，但現在再追風險大，並不建議，投資者應轉而揀選貼價和年期較長的條款，此類窩輪對引伸波幅敏感度較低，又或轉去選擇條款較保守的牛熊證，收回價距現貨價有較遠的距離，減低收回風險以及受引伸波幅回落的影響。

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