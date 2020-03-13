【黑色星期五】投資者急套現　黃金都難逃一跌！

投資者對新冠肺炎疫情感到憂慮，就連避險資產黃金和日圓，亦未能逃脫全球暴跌的洗禮。

雖然金價近月屢觸7年高位，如今卻要邁向2011年以來最大按周跌幅。外媒報道指出，主要因為投資者擔心緊急財政和貨幣政策計劃將不足以抵擋經濟衰退，繼而引發股市暴跌，全球股市暴跌觸發追加保證金。另方面，美元強勢亦抑制了黃金的吸引力。因此，投資者尋找套現的機會，賣出黃金！

澳新銀行大宗商品策略師Daniel Hynes表示，在極端壓力之下，黃金絕對不會帶來預期中的收益。從中期來看，黃金是個不錯的投資對象，因此該行仍預計金價從目前水平確實還有很大的上漲空間，短期金價上漲10%至15%的可能性非常大。

現貨金最新下跌0.77%至每安士1,564美元，以現價計，全周暫時累跌約6.5%。金價周一(3月9日)一度觸及1,703美元的2012年12月以來高位。

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