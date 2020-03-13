【黑色星期五】股市何時見底？摩通話先決條件係…

本周全球股市經歷大冧市，對於股市何時見底，外媒引述摩根大通跨資產基本策略負責人John Normand表示，當基本面顯示出改善迹象時市場才會企穩，目前而言，即意味着新冠病毒感染率有所下降。

摩通模型將股票、信貸、債券和大宗商品的表現與過去經濟低迷時期的表現進行了比較，根據金融市場目前的定價，經濟衰退發生的可能性達到80%。

Normand稱，在當前環境下，根本原因是公共衞生危機，而非槓桿或盈利能力危機，因此疫情必須先達到高峰，然後美國和歐洲的新冠肺炎感染率放緩才行。

Normand補充，要判斷市場何時企穩，須確定市場出現見底的條件，包括類似衰退的資產定價、投資者持倉出現投降式拋售，以及病毒得到遏制的迹象。只有這樣，投資者才能預測經濟增速和盈利預期下調何時才會終結。

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