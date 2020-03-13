環球冧市：5幅圖回顧金融大災難　今次衰得最貼地？

一場新冠肺炎疫情，結果引爆一次全球股災，美股標指已多次跌停市，道指單日可以唔見逾兩千點。全球多地股市跌停板，主要指數創2008年以來新低，技術上由高位跌逾兩成，技術上已進入熊市。除股市之外，債、金、油市已無一樂土。總之，投資市場一片風聲鶴唳，受制於疫情進展，短線反彈乏力，悲觀情緒揮之不去。

所謂「鑑古知今」，回顧近百年重大金融災難，此前的首位一定是導致二次大戰的1929年「經濟大蕭條」，之後有形形色色的危機。其中，1970年代石油危機觸發的港股股災，震撼人心；恒指由1973年高位1,774點逐級累瀉，至74年於150點始見底，市值蒸發逾9成！其後「87股災」聯交所停市4日，一眾資深股民亦難以忘懷。

至近20年，港人記憶猶新則有1997年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫爆破，以及2007年次按風暴引發的2008年金融海嘯。以下為港股近數十年較矚目的冧市回顧：

【1、1987年】

1987年10月，相信不少資深股民不會忘記。10月16日星期五，美國紐約道瓊斯工業平均指數突然下挫，亞洲區股市10月19日星期一開市後跟隨下挫，開始87年股災第一波。事件最終令香港股市經歷史無前例的停市4天，復市後亦難逃暴跌命運。

10月19日港股甫開市即遇上強大沽壓，僅15分鐘已下挫120點，到中午12時，另一浪沽壓湧現，恒指再下挫約140點，報3,524點。至下午2時30分開市後，賣盤如決堤般湧至，只有沽盤，沒有買盤承接，股民「逃生無門」，結果恒指全日下挫超過400點，單日跌幅達11%。為令投資者冷靜下來，香港聯合交易所開會後，主席李福兆宣布獲得當時財政司、金融司及證監專員同意後，翌日開始停市4天，至10月26日重新開市。

儘管停市期間美股曾反彈，銀行公會又將最優惠利率調低1厘，惟投資者一心要沽貨，以致復市後只有沽家，沒有買家，投資者悲觀情緒繼而惡化，結果當日恒指合共下挫逾1,120點，收報2,241點，跌幅逾3成。

【2、1997年】

受惠內地改革開放步伐加快，香港在1990年代轉口貿易和金融業不斷拓展，逐漸崛起成為國際金融中心。隨着內地大型國有企業如上海石化、青島啤酒等公司紛紛在香港上市，美國摩根士丹利等國際投資銀行和國際基金不斷加大港股投資組合比例，令恒生指數在1997年8月7日創造16,673點歷史新高，較1990年的2,918點，漲幅達到6.59倍。

惟一場亞洲金融風暴就跌凸！泰國在1997月7月宣布放棄固定匯率制度，菲律賓、印尼、馬來西亞相繼跟隨，索羅斯等國際炒家乘勢鎖定香港為目標。10月開展圍攻，在港股現貨、期指和港元打「立體戰」。10月22日至28日恒生指數下跌3,343點，累計跌幅達27%。

金管局臨危受命入市，為推高炒家成本，香港銀行同業隔夜拆息一度扯高至差不多300厘，全城震驚！嚇得恒生指數暴瀉1,200點，10月23日1天之內下挫逾1成。1998年1月已跌破8,000點，到8月13日指數最低跌至6,660點。

整個救市行動中，香港政府消耗近13%外匯基金，動用超過150億美元，遠超1993年英國政府在「英鎊保衞戰」中約77億美元。

【3、2007年】

在中資狂熱加上大炒「港股直通車」之下，恒生指數在2007年10月30日最高見31,958點，創當年新高。其後，雷曼危機加上美國次按問題困擾，2008年10月恒指跌勢加劇，一度低見10,676點。

【4、2015年】

2015年「大時代」，港股4月9日成交額創下2,915億港元的歷史紀錄。恒指由4月初近25,000點水平，到4月27日時最高升至28,588點，創下全年高位，惟這個升浪十分「短命」，5月走勢開始反覆偏軟。

2015年6月，中央為了防範內地股民過度借孖展炒A股，嚴格清理場外配資；到7月8日，滬綜指由全年最高的5,178點，下跌32.3%或1,671點至3,507點；同日恒指一度大挫2,138點，創下最大單日點數跌幅。

及後8月11日，中央突然讓人民幣貶值，即後來市場所稱的「811匯改」，由於貶值毫無先兆，造成投資者恐慌，擔憂內地金融經濟危機，恒指直到9月29日見20,368點，才觸及當年低位。

【5、2020年】

又睇番眼前的環球股災！今年1月中國武漢爆發新冠肺炎，由於撞啱春節假前的「春運」，全國大量人口流動，疫情快速擴散，當局其後採取封村、封城等隔離措施應對。新春後持續停工，至今算是受控。可病毒除着新春期間大量內地居民外遊而四散全球，2月以來，亞洲區多國錄得感染個案，3月以來，歐、美各地疫情轉趨嚴重，疫情在全球肆虐，成為觸發今次環球股災的「黑天鵝」！

3月初，美國聯儲局突發減息半厘，其後馬來西亞、澳洲、加拿大、英國、冰島等央行都跟隨減息，歐洲央行近次會議宣布會擴大買債規模，卻未能穩定投資者信心。產油國未能就減產達成共識，沙特阿拉伯減價售油並擬增產的消息，震散油價，引發避險情緒再度急升，美債債飆升，10年期美債孳息趨零，引發大量資金亂竄，圍繞金、股、匯、債、商品市場的大規模的拆倉、斬倉和贖回潮等交易量出現，市場難以消化，資產價格急挫。

粗略估計，港股自月20日高位29,175點計，不到兩個月，市值已蒸發接近8萬億元，是不折不扣的「股災」！再看全球股市，自2月19日以來，市值更已蒸發逾100萬億元，這是一個甚麼概念？大概就等於全球股市蒸發了全球第二大經濟體--中國一年的國內生產總值(GDP)，故堪稱近百年環球股災之最！

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