港元拆息︰1個月回升至1.14厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.69厘；1星期回漲0.87厘水平；與樓按相關的1個月揚升至1.14厘；3個月續跌至1.27厘。

13/3/2020

隔夜 0.69048厘

1星期 0.87589厘

2星期 0.91238厘

1個月 1.14089厘

2個月 1.22679厘

3個月 1.27435厘

6個月 1.32702厘

12個月 1.41173厘

12/3/2020

隔夜 0.63107厘

1星期 0.79768厘

2星期 0.84952厘

1個月 1.07155厘

2個月 1.21946厘

3個月 1.31232厘

6個月 1.38792厘

12個月 1.46179厘

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