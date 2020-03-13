滙豐銀行9個服務網點下周一恢復營業　附詳細地址

滙豐銀行宣布，將由下周一(3月16日)起恢復以下9個網點的服務。因應新型冠狀病毒的情況，滙豐早前採取預防措施，暫時關閉部分網點。

該9個網點包括：彌敦道238號分行及卓越理財中心、香港仔卓越理財中心、荃新天地分行及卓越理財中心、東港城分行及卓越理財中心、港運城分行、禮頓道卓越理財中心、始創中心分行、灣仔告士打道滙豐中小企中心，以及沙田滙豐中小企中心。

另外，滙豐旗下16個服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。其他網點的營業時間和服務維持不變。期內，客戶如需使用銀行服務，可以前往其他網點，或使用該行的網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。

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