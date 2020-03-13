新盤部署：將軍澳SEA TO SKY按計劃盡快推售

長實地產投資董事郭子威表示，股市下挫會對經濟造成影響，買家入市買樓信心亦會減低，但減息始終對樓市較有利，料美國稍後再度減息，香港銀行有機會跟隨下調最優惠利率，對樓市有正面作用。

他透露，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY推售時間不會受影響，仍正積極籌備前期工作，希望可按計劃盡快推出市場。

樓價走勢方面，他估計，受疫情衝擊，年中前樓價料會下跌，但幅度不會太大，二手價格會較波動，發展商開價亦會較保守。但香港供應始終有限，料至年中後疫情有機會減輕或受控，加上部分資金會流入樓市，樓價可望從低位回升。

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