新冠肺炎：內地2月住宅銷售跌33% 六年以來最慘

新冠肺炎疫情惡化，100多個城市限制出遊以遏制疫情擴散，房產開發商關閉售樓處，截至本月初，許多實體售樓處仍未開張。雖然部分內房企業已轉為線上銷售，但仍難挽頹勢。彭博追蹤30個內地住宅開發統計顯示，2月份合約銷售按年平均下降33%，為至少6年來的最大降幅。

受衝擊最嚴重的公司中，中國金茂的合約銷售下滑69%，綠城中國的銷售下滑67%，中國奧園的銷售下滑65%。中國恆大集團則逆市錄增長，2月份銷售增1.08倍。該公司旗下許多項目推出至多25%的折扣等促銷活動，意味着其積極的營銷活動取得了回報。

中國70個大中城市2月份房價數據將於下周一(16日)公布，1月份房價創近兩年來最慢增速，分析師在密切關注數據是否會顯示房價下跌。

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