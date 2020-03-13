新冠肺炎：今年首兩個月MPF人均已蝕逾萬元

受新型冠狀病毒疫情蔓延影響，2月份環球市場持續大幅波動，強積金回報表現亦因而受挫。截至2月29日，駿隆強積金綜合指數下跌5點(-2.11%)，報219點。

三大主要指數中，股票基金指數下跌7點(-2.3%)，報293點；混合資產基金指數跌幅最大，跌8點(-3.5%)，報211點；固定收益基金指數維持於126點。月內強積金每人平均蝕4,587元，今年首兩個月人均蝕10,428元。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，受疫情影響，美歐日股市出現較大跌幅，中港市場經歷初段調整後，擁有相對較強防守性，高風險投資者長線可考慮分段吸納，低風險投資者短期則可考慮防守性較高類別資產。

值得留意，2月份混合資產基金全線見紅。隨着新冠肺炎疫情在世界大規模爆發，各地央行會以減息及放鬆貨幣政策作應對，債券資產回報將受正面影響，預期年內環球成熟市場的風險資產整體表現將受制於利率走勢、地緣政治風險及疫情趨勢。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626