【大師睇市】毋須太悲　料距離見底不遠！

美股本周出現恐慌性拋售，訊匯證券行政總裁沈振盈認為，跌得咁深的因素有幾個，包括道指早前抽高至27,200點以上，推高過龍，觸發自動程式沽盤，而油價急跌令對沖基金在期油損手，加上日圓反彈，好多利差交易(Carry trade)要拆倉，導致資產市場出現恐慌性拋售。不過，他預期，斬倉潮已近尾聲，道指已跌至約10年牛市升浪的底部，技術上預多約500至1,000點跌幅，就會出現反彈。

大師建議，重貨者除非被迫斬倉，否則不妨等埋報復式反彈才沽，至於未算重倉的投資者，可留意個別股份如5G概念股，再睇位加倉。雖然不明朗因素仍多，但各國開始封城，料有效遏止疫情擴散，加上各國央行陸續「放水」，若然中國亦出招，投資市場有條件反彈。他指現時毋須太悲觀，料大市距離見底不遠，相信下周底或會出現轉變，提醒投資者不要因恐慌情緒而胡亂沽貨，宜因應風險及注碼調節部署策略！

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