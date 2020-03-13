雲南水務中標英德市污水處理基礎設施建設PPP項目

該項目屬於經營性資產項目，建設內容包括完善英德市內6個鎮區內已有的生活污水處

理設施及配套污水收集管網，以及新建英德市內18個鄉鎮共計22座生活污水處理設施。

項目以DBFOT(設計—建設—融資—運營—移交)模式運營。

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