雲南水務中標英德市污水處理基礎設施建設PPP項目
2020年03月13日 12:21
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雲南水務(06839)公布，聯同中國市政工程中南設計研究總院有限公司、江西建工第三建築有限責任公司，已中標由中國廣東省英德市人民政府通過公開招標方式授予的英德市新一輪城鄉污水處理基礎設施建設，以政府與社會資本合作模式(PPP)的項目，項目估算總投資額約6.26億元人民幣。
該項目屬於經營性資產項目，建設內容包括完善英德市內6個鎮區內已有的生活污水處
理設施及配套污水收集管網，以及新建英德市內18個鄉鎮共計22座生活污水處理設施。
項目以DBFOT(設計—建設—融資—運營—移交)模式運營。
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