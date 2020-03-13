【專家點評】熊俊傑：揸現金等筍價　故黃金都要跌...

環球股市暴瀉，多國市場單日蒸發約1成市值，並觸發熔斷機制或跌停。香港期交所亦因應市場波幅變大，就多項期貨合約調高保證金要求。今晨(13日)日本及新加坡股市跟隨外圍，曾跌逾1成。然而，香港跌幅較為「保守」，開跌8%，其後收窄至5%喘定。究竟恐慌情緒會愈見悲觀，還是在短期走到盡頭？

由整固偏淡至急瀉之間，可能又要說回聯儲局緊急減息半厘。美國國債孳息率全線期下挫，低見1厘以下，顯示投資者情緒正式全面進入避險狀態。環顧各個金融市場，如股市、商品市場、貴金屬、匯市，甚至樓市，都難以吸引資金流入。或許，資金在債市泊岸後，便開始大手在市場上獲利套現，畢竟在風高浪急的市況下，現金才是王道(Cash is king) 。手持現金，待市場穩定下再重新「洗牌」。

據消息人士表示，日本央行可能會在下周擴大刺激措施，或在ETF等資產上採更進取操作，其中一個可能是提高6萬億日圓的ETF購買目標。另一方面，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，為應對冠狀病毒蔓延所帶來的經濟衝擊，周四(12日)與財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)進行談判，將可能達成一項援助經濟計劃。她期望周五宣布她是否與特朗普政府達成協議。如果協議的救市力量滿足市場期望，下周初股市或有可能出現特朗普口中的「大反彈」。

不過，在「發牌」之前，投資方針定必謹慎，在避險的大前提下買入優質資產。因此，預料未來的避險需求會持續一段時間。瑞士法朗、日圓，及黃金或會有資金加持。

現貨倫敦金價格在過去一個月十分波動，過去一周高位升至每盎司1,702美元，今晨低見1,551美元，一周跌約一成。承上述假設，金價有支撐可能。參考21周平均線及去年7月開展的上升軌，每盎司1,550美元屬重要的中線支持，不容有失，下一支持區間已是1,480至1,520美元。上方目標宜定於1,640及1,680美元。能否突破1,700大關，目前難以定奪。投資需考慮風險承受能力，嚴守止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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