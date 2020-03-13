德勤又辭核數師 近3個月達41宗
2020年03月13日 12:26
東網電視更多新聞短片
德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)又「劈炮」！敏華控股(01999)公布，與德勤未能就審核集團截至2020年3月31日止年度之合併財務報表之核數師酬金達成共識，故此德勤已自3月13日起辭任該公司核數師。
董事會進一步宣布，在審核委員會建議下，香港羅兵咸永道會計師事務所已自3月13日起獲委任為該公司核數師，以填補德勤辭任後之空缺，其任期將直至公司應屆股東周年大會結束為止。
根據東網統計顯示，單自去年12月中至今，德勤合共向41家上市公司辭任核數師，其中包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！